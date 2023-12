Hilfe zur Selbsthilfe: Gemeinsam einen Weg aus der Krise finden

Eine Allianz zwischen dem Verband Medien mit Zukunft (VMZ), dem Netzwerk We.Publish und der Medienexpertin Stephanie Grubenmann und Medienexperte Konrad Weber wird mit der Unterstützung der Stiftung Mercator Schweiz auf Anfang 2024 ein neues Austauschformat lancieren. In regelmässigen Abständen soll in grossen Runden darüber diskutiert werden, was die Verlage und Redaktionen aktuell beschäftigt: Einen Weg aus der Krise zu finden.

Das ist laut einer gemeinsamen Mitteilung «bitter nötig». Die Schweizer Medien würden sich seit geraumer Zeit in finanziellen Schwierigkeiten befinden, die Werbeeinnahmen würden wegbrechen, die Zahlungsbereitschaft sinke und das Nutzerverhalten ändere sich. In der von Mercator mandatierten Studie «Explorative Analyse: Unterstützung für den Schweizer Lokaljournalismus» (2022) haben Grubenmann und Weber festgestellt, dass unter kleinen, unabhängigen Verlagen im Schweizer Lokaljournalismus zu wenig Austausch stattfindet. Sie bewegen sich vor allem in den bestehenden Communities, womit Erfahrungswissen zu wenig über die Mediengattungsgrenzen hinweg fliesst. Hier soll die Veranstaltungsreihe ansetzen und Kooperation innerhalb der Branche fördern. Ziel ist laut Mitteilung die «Hilfe zur Selbsthilfe».

Dabei geht es um den Austausch zu Best Practices und die Weiterentwicklung und Adaption auf den jeweiligen Kontext des Medienbetriebs. Angedacht sind Vorträge, Workshops und Podien – remote und vor Ort. Zentral ist laut Communiqué, dass nicht nur eingeladene Expertinnen und Experten dozieren, sondern die Verlage und Redaktionen miteinander zu vielfältigen Themen ins Gespräch kommen und vom gegenseitigen Wissen profitieren.

Zielgruppe dieser Veranstaltungsreihe sind Verlegerinnen und Redaktoren von kleinen, konzernunabhängigen Medien, heisst es weiter. In diesen Unternehmen würden journalistische Arbeit, Verlagsaufgaben und Marketing oft zusammenfallen.

Wie das Format genau aussehen soll und was behandelt wird, soll an einer offenen Kickoff-Veranstaltung am 22. Januar 2024 in Bern erörtert werden. (pd/cbe)