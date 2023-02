Rosengartenprojekt: Gericht spricht drei Journalisten frei

Medienförderung

Kleine regionale Zeitungen im Fokus

Kleine regionale Zeitungen im Fokus

Die zuständige Nationalratskommission will kleine regionale Zeitungsverlage verstärkt fördern.

Die zuständige Nationalratskommission will kleine regionale Zeitungsverlage verstärkt fördern. Sie will damit einen Teil des Medienpakets reaktivieren, das vor einem Jahr an der Urne Schiffbruch erlitten hatte.