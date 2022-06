NZZ Deutschland: Geschäftsführer Jan-Eric Peters geht

Jan-Eric Peters trat am 1. Januar 2021 als Geschäftsführer mit dem Auftrag an, die Expansion der NZZ in Deutschland zu beschleunigen. Er habe das Büro in Berlin zu einem «schlagkräftigen Tochterunternehmen für den deutschen Markt ausgebaut», wie die NZZ mitteilt. Das Team wurde dafür von 10 auf 25 Mitarbeitende aufgestockt – nicht nur in der Redaktion, sondern neu auch in der Produktentwicklung, Datenanalyse und im Marketing. Die «strategischen Initiativen und Innovationen» hätten Wirkung gezeigt: Die Bekanntheit und Reichweite der NZZ in Deutschland konnte laut Angaben des Medienunternehmens in kurzer Zeit erhöht und die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten weiter gesteigert werden.

Der Erfolg zeige sich in der Verdoppelung des Umsatzes im Jahr 2021 und darin, dass trotz der getätigten Investitionen bereits die Profitabilität erreicht worden sei. «Auch in der ersten Hälfte dieses Jahres sind wir im deutschen Markt stärker gewachsen als geplant. Ich bin mir sicher, dass es mit diesem hervorragenden Team auch in der nächsten Phase der Wachstumsinitiative gelingen wird, diese positive Entwicklung fortzusetzen und zu verstetigen. Wir werden diese Phase in den kommenden Monaten gut vorbereiten», lässt sich Jan-Eric Peters in der Mitteilung zitieren.

«Jan-Eric hat die wichtige Transformation von einem reinen Korrespondentenbüro zu einer gut funktionierenden Verlagsorganisation gewinnbringend geleitet und damit die Basis geschaffen für die weitere erfolgreiche Entwicklung der NZZ in Deutschland», sagt NZZ-CEO Felix Graf und fügt an: «Ich bedaure Jan-Erics Entscheid, kann ihn aber gut nachvollziehen. Im Namen der Geschäftsleitung danke ich ihm herzlich für sein grosses Engagement und wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg bei seinen nächsten Schritten.»

«Deutschland ist ein zentraler Wachstumsmarkt für die NZZ. Die positive wirtschaftliche Entwicklung ist insbesondere auch dem erfolgreichen publizistischen Kurs unter der Leitung von Marc Felix Serrao, Chefredaktor von NZZ Deutschland, zu verdanken. Diesen Kurs wird das Redaktionsteam fortsetzen. Um das Wachstum weiter zu stärken, wird die Deutschland-Redaktion zusätzlich ausgebaut», wird NZZ-Chefredaktor Eric Gujer zitiert.

Peters wird das Deutschland-Geschäft der NZZ noch bis Ende 2022 verantworten, wie es weiter heisst. Bis dahin werde er alles für die Zeit nach seinem Austritt in die Wege leiten. Zum NZZ-Angebot in Deutschland gehören die digitalen Abonnements, die internationale Ausgabe der gedruckten «Neuen Zürcher Zeitung», ein E-Paper und mehrere Newsletter. (pd/tim)