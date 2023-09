Medienfrauen Schweiz: Giulia Cresta wird Co-Präsidentin

Der Verein Medienfrauen Schweiz hat an seiner ordentlichen Generalversammlung im Zürcher Karl der Grosse seinen Vorstand leicht verändert. Nicht zur Wiederwahl angetreten ist Co-Präsidentin Nadja Rohner. Die 34-jährige Ressortleiterin bei der Aargauer Zeitung will nach mehrjähriger Tätigkeit im Vorstand «nun als Mitglied die Vorzüge des Vereins geniessen», wie es in einer Mitteilung heisst.

An ihrer Stelle nachgerückt ist Giulia Cresta, die kürzlich zur Leiterin Planung/Produktion Radio bei CH Media befördert wurde (persoenlich.com berichtete). Zusammen mit Nadia Kohler (Head Product Management Content Development bei Tamedia), die bereits im vergangenen Jahr zur Co-Präsidentin gewählt worden ist, bilden die beiden 34-Jährigen die Spitze des Vereins.

Wiedergewählt wurden zudem Nina Thöny (29, Redaktorin «Regionaljournal Zürich Schaffhausen», SRF), Hanna Widmer (34, freie Journalistin beim Kulturmagazin Coucou) sowie Linda Walter (29, freischaffende Grafikdesignerin, Kunst- und Kulturvermittlerin, MA Cultural Studies ZHdK). (pd/cbe)