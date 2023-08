CH Media Entertainment: Zwölf Radiosender erhalten eine Koordinatorin

von Christian Beck

Radiosender leben von Werbung. Und Werbekunden werden anspruchsvoller. CH Media Entertainment reagiert auf diese Entwicklung. Aufgrund der steigenden Anzahl von Promotionen, Inhalten und Aktionen, die mehrere Radiosender betreffen, wird die übergreifende Funktion «Leitung Planung/Produktion Radio» geschaffen.

Diese neue Funktion wird ab sofort Giulia Cresta zusätzlich zu ihrer aktuellen Funktion als Programmleiterin von Radio 24 übernehmen, wie persoenlich.com weiss. Die Vorfreude ist entsprechend gross. «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf den noch stärkeren Austausch mit allen CH-Media-Radiostationen», so Cresta auf Anfrage. «Innerhalb der ganzen Sendergruppe spannende Projekte und Formate – gerade auch zusammen mit unseren Werbekunden – umzusetzen, reizt mich ungemein.»

Die Aufgaben von Giulia Cresta sind vielfältig. Sie wird überregionale Promotionen und Aktionen aller Art konzipieren, planen und produzieren. Dabei ist sie insbesondere die Ansprechpartnerin für die Bereiche Sales, Marketing, Events. Cresta ist auch die Radio-Vertreterin bei der Konzeption, Planung und Produktion von crossmedialen Angeboten und Projekten und entsprechend Ansprechpartnerin für die entsprechenden Bereiche. Sie wird den Austausch von Inhalten zwischen den verschiedenen Radiosendern koordinieren. Und sie wird bei der Optimierung von Abläufen und Prozessen bei der senderübergreifenden Zusammenarbeit mitarbeiten.

«Einfache und effiziente Abwicklung»

«Die Koordination unter den zwölf Radiosendern von CH Media funktioniert schon heute gut», so Nicola Bomio, Leiter Radio CH Media, zu persoenlich.com. «Da sich aber insbesondere Werbekunden immer häufiger Aktionen und Promotionen bei mehreren Sendern wünschen, wollen wir mit der neuen Funktion eine einfache und effiziente Abwicklung solcher Themen sicherstellen. Gleichzeitig wird Giulia Cresta dank ihrer Erfahrung und Fähigkeiten auch den allgemeinen Austausch zwischen den Sendern dort wo sinnvoll weiter stärken können.»

Giulia Cresta leitet seit bald vier Jahren das Programm von Radio 24 (persoenlich.com berichtete). Sie hat einen Bachelorabschluss in Multimedia Production mit Vertiefung Radio. Frühere Stationen waren Radio 1 und Radio Zürisee. Dort arbeitete die heute 34-Jährige in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Moderation, Produktion, Marketing und Social Media.

Zu den CH-Media-Radiostationen zählen Radio 24, Radio 32, Radio Argovia, Radio Bern1, Radio Central, Radio Eviva, Flashback FM, Radio FM1, Radio Melody, Radio Pilatus, Sunshine Radio und Virgin Radio Switzerland.