SRF | RTS: Grosser Stellenabbau bei den SRG-Sendern

Publiziert am 01.07.2025

Das Westschweizer Radio- und Fernsehen RTS muss aufgrund der angespannten Finanzlage rund 60 bis 70 Vollzeitstellen abbauen. Betroffen sind auch 6,4 Vollzeitstellen im Kaderbereich, die im Zuge einer Reorganisation bestimmter Abteilungen wegfallen, wie der Westschweizer Sender am Dienstag mitteilte. Der Stellenabbau ist Teil eines Sparpakets von 16,5 Millionen Franken, das bis 2026 umgesetzt werden soll.

RTS hofft, die sozialen Auswirkungen durch eine vorausschauende Planung abzufedern: Etwa die Hälfte der Stellenstreichungen soll über natürliche Abgänge erfolgen. Durch bereits erfolgte Anpassungen bei den Leistungen im vergangenen Jahr können die Entlassungen auf rund 20 Personen begrenzt werden. Die betroffenen Mitarbeitenden werden im Herbst informiert. Zusätzlich wird die Sportredaktion ab 2027 von Genf nach Lausanne-Ecublens verlegt, um Gebäudekosten zu reduzieren.

Schwierige Finanzlage

Die Sparmassnahmen sind eine Folge der schwierigen Finanzlage der SRG: Der Bundesrat passt die Medienabgabe nicht mehr vollständig der Teuerung an, während die Werbeeinnahmen kontinuierlich zurückgehen. Die Einsparungen erfolgen in drei Bereichen: Reduktion von Dienstleistungen in technischen Bereichen, Optimierung der Programmproduktion und gezielte Kürzungen beim Programmangebot. Parallel dazu werden verschiedene Radio- und TV-Formate umgestaltet oder eingestellt.

Ausserdem wird SRF heute Sparmassnahmen in der Höhe von 12 Millionen bekanntgeben. Vier Millionen sollen unter anderem in der Direktion, Distribution, Audience und Finanzen gespart werden, wie persoenlich.com erfahren hat. In diesen Bereichen werden 31 Vollzeitstellen gestrichen.

SRF-Direktorin Nathalie Wappler hat am Montag vor den Medien in Bern betont, dass diese Sparrunde keine Programme betreffen soll. «Wir sparen in der Struktur», sagte sie. (pd/spo/nil)

