Nach einer Messpause hat das unabhängige Branchenforschungsinstitut Mediapulse für April 2022 erstmals seit Dezember 2021 wieder Nutzerzahlen für die Schweizer Onlineportale publiziert. Diese sind für watson.ch «sehr erfreulich», wie Maurice Thiriet, Chefredaktor und Directeur des Rédactions von Watson, in einer Mitteilung feststellt.

In der Deutschschweiz erreicht watson.ch laut Mitteilung täglich rund 290’000 IDs/Geräte, was einem neuen Höchstwert entspricht. In der Westschweiz sind sämtliche Werte bei watson.ch/fr signifikant gestiegen. Die Visits aus der Schweiz sind von 608’000 im Dezember 2021 auf 880’000 im April 2022 gestiegen, was eine Steigerung um 45 Prozent bedeutet. Durchschnittlich griffen im April 21’000 Geräte auf watson.ch/fr zu, was einer Steigerung um 56 Prozent entspricht. Und bei den durchschnittlichen Visits pro Tag sind im Vergleich mit den Werten vom Dezember um 50 Prozent auf 30’000 gestiegen, heisst es in der Mitteilung des Nachrichtenportals weiter.

Laut Fabien Feissli, seit März 2022 Chefredaktor von watson.ch/fr, zeigen die Ergebnisse, dass Watson in der Westschweiz für immer mehr Menschen zur ersten Wahl unter den werbefinanzierten Newsportalen gehöre. «Die Leute kommen, um zu bleiben. Und das immer öfter und zahlreicher», so Feissli.

Für Maurice Thiriet, Directeur des Rédactions von Watson, sind die Rekordwerte die Folge einer konsequenten Multichannel-Strategie im Digitalen. «Wir produzieren mit watson.ch/fr massgeschneidert für die verschiedenen Plattformen und deren Nutzungsgewohnheiten. Ob AMP, Instagram, Instant Articles, App, Search oder Google News: Unsere Userinnen und User finden immer, was sie suchen», wird Thiriet in der Mitteilung zitiert.

Watson ist mit rund fünf Millionen Userinnen und Usern sowie 20 Millionen monatlichen Visits aus der Schweiz das drittgrösste werbefinanzierte Newsportal in der Deutsch- und Westschweiz. (pd/mj)