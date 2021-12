SRF: Gubser wird Deutschland-Korrespondentin

Alexandra Gubser ist seit 2007 fürs Schweizer Radio und Fernsehen tätig. Bis im Herbst 2011 stand sie für die «Tagesschau» als Reporterin, Redaktorin und Produzentin im Einsatz. Danach wechselte sie auf die TV-Korrespondentenstelle nach Genf, von wo sie bis 2017 Beiträge und Hintergrund-Reportagen für diverse Informationssendungen wie «Tagesschau», «10vor10», «Schweiz aktuell» oder die «Rundschau» realisierte. In ihrer damaligen Funktion war sie auch die UNO-Berichterstatterin von SRF in Genf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit Frühling 2017 besetzt die 54-Jährige die TV-Korrespondentenstelle in Paris, wo sie unter anderem über die Präsidentschaftswahlen 2017 berichtete, eine der letzten Pariser Résistance-Kämpferinnen porträtierte oder die Rebellion der Gilets Jaunes begleitete, mit französischen Fischern dem Streit um britische Fanglizenzen auf den Grund ging und auch schon mal für die «Tagesschau» vom Eiffelturm sprang. Per Sommer 2022 wechselt sie gemäss Mitteilung nun nach Deutschland und löst dort Bettina Ramseier ab, die als «Kassensturz»-Moderatorin nach Zürich zurückkehrt (persoenlich.com berichtete).

«Ein Land in seiner ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit dem Schweizer Publikum näher zu bringen, mit allen journalistischen Spielarten zu jonglieren, empfinde ich als grosses Glück. Ich freue mich Augen- und Ohrenzeuge zu sein, wie Deutschland in die Post-Merkel-Ära startet und die vielen Herausforderungen meistert», lässt sich Alexandra Gubser in der Mitteilung zitieren.

Reto Gerber, Leiter TV-Auslandredaktion, sagt: «Es freut mich sehr, dass wir mit Alexandra Gubser eine derart kompetente und erfahrene Korrespondentin für die Arbeit in Berlin gewinnen konnten. Ob Land, Leute, Politik oder auch Kultur: Alexandra Gubser beherrscht die gesamte Palette an Themen und Umsetzungsformen.»

Die Nachfolge für die Korrespondenten-Stelle in Paris werde zu einem späteren Zeitpunkt geregelt, wie SRF mitteilt.