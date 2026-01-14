Publiziert am 14.01.2026

«Die NZZ – und mehr noch ihre Leserinnen und Leser – erleiden einen sehr bedauerlichen Verlust: Wirtschaftsredaktor Hansueli Schöchli verlässt die Redaktion», schrieb Publizist und Journalist Ulrich E. Gut am Mittwoch in den sozialen Medien. Klein Report berichtete über den Abgang.

«Ich kann bestätigen, dass ich per Ende März 2026 gekündigt habe», so Schöchli am Mittwoch auf Anfrage von persoenlich.com. Fragen, was den Ausschlag gab, die NZZ zu verlassen, und was für Pläne er nun habe, wollte er nicht beantworten. Auch bei der NZZ-Medienstelle hiess es: «Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu personellen Angelegenheiten nicht weiter äussern.»

Über mögliche Hintergründe des Abgangs wird spekuliert. In der jüngsten Ausgabe des Branchenmagazins Schweizer Journalist:in wurde in der Rubrik «Dr. Media» die Frage aufgeworfen, warum NZZ-Chefredaktor Eric Gujer die NZZ-Inlandredaktion zusammengestaucht haben soll. Ob wegen eines Interviews von Katharina Fontana mit dem Historiker Oliver Zimmer oder wegen Hansueli Schöchlis Konter darauf, darüber gehen die Meinungen auseinander, hiess es dort.

Der 1963 geborene Schöchli absolvierte eine kaufmännische Lehre und studierte an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule in Zürich sowie an der Columbia University in New York. Während 16 Jahren war er Wirtschaftsredaktor bei der Berner Tageszeitung Bund, bevor er im September 2009 zur NZZ wechselte. (cbe)