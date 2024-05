SRG BE FR VS: Im Einsatz für einen starken medialen Service public

CH Media

Nicole Himmelreich kehrt zu SRF zurück

Die Leiterin der Talk-Redaktion wird per 1. August Redaktorin und Produzentin von «Gredig direkt». «Ich war in verschiedenen Funktionen tätig, was die 17 Jahre bei TeleZüri äusserst abwechslungsreich und interessant machten», so die 58-Jährige.

von Christian Beck