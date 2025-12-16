Publiziert am 16.12.2025

Im Aargauer Fricktal erscheint ab Januar eine neue kostenlose Wochenzeitung: Die Neue Fricktaler Zeitung und das fricktal.info erscheinen jeweils am Donnerstag mit einer Auflage von 47'000 Exemplaren. Darauf haben sich zwei Medienunternehmen geeinigt.

Bei der neuen Wochenzeitung würden die bestehenden Namen der Zeitungen übernommen und im Titel aufgeführt, teilten die Medienunternehmen Neue Fricktaler Zeitung AG in Rheinfelden und Mobus AG in Stein mit. Die kostenlose, von der Post verteilte neue Wochenzeitung decke alle Gemeinden im Fricktal und das angrenzende Baselbiet ab.

Das fricktal.info wird bislang einmal pro Woche als Zeitung im Halbformat verteilt, während die Neue Fricktaler Zeitung (NFZ) am Dienstag, Donnerstag und Freitag erscheint. Am Donnerstag wird jeweils eine Grossauflage für das untere Fricktal gedruckt. Diese Ausgabe wird mit dem fricktal.info zusammengelegt. Die Abonnenten der NFZ werden weiterhin die Montag- und Freitagausgabe erhalten.

Die Medienunternehmen bleiben nach eigenen Angaben trotz der Kooperation unabhängig. Man wolle mit der Partnerschaft die «Kräfte bündeln». Es könnten wesentliche Einsparungen bei der Produktion und Verteilung der Wochenzeitung erreicht werden. Alle Mitarbeitenden würden an ihren Standorten weiterarbeiten, hiess es.

Fricktaler Medienlandschaft

Das Ziel sei eine «qualitativ gute Wochenzeitung» für das gesamte Fricktal und das angrenzende Baselbiet. Die beiden Redaktionen würden eng zusammenarbeiten. Die jeweiligen Online-Auftritte würden vorerst weitergeführt, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt auf einer Plattform zusammengelegt.

Die Kooperation sei für die Verlegerfamilien Herzog aus Rheinfelden und Moser aus Stein «ein wichtiger Schritt in die Zukunft», heisst es in der gemeinsamen Medienmitteilung weiter. Die neue gemeinsame Wochenzeitung sei «ein Meilenstein in der Fricktaler Medienlandschaft». Diese garantiere auch «in Zukunft eine starke und unabhängige Informationsplattform». (sda/cbe)