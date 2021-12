Swissinfo: In internationales Netzwerk DG7 aufgenommen

Ab 2022 wird SWI swissinfo.ch die Schweiz im internationalen Netzwerk für Kooperation und Austausch öffentlicher Medien DG7 vertreten, um die Zusammenarbeit und den Austausch im Bereich der Berichterstattung zu verbessern. So heisst es in einer Mitteilung der SRG vom Montag. An ihrem Jahrestreffen, das virtuell am 7. Dezember stattfand, stimmte die DG7 der Aufnahme der SRG einstimmig zu.

Die DG7 vereint die internationalen Nachrichtensender ABC Australia, BBC World Service Group, CBC/Radio-Canada, Deutsche Welle, France Médias Monde, NHK World-Japan und USAGM – sowie ab 2022 SWI swissinfo.ch. Die Mitglieder machen sich gemeinsam stark für die journalistische Unabhängigkeit, den Kampf gegen Desinformation, die weltweite Zugänglichkeit von Informationen, den Schutz der redaktionellen und technischen Equipen, Weiterentwicklungsprojekte in der digitalen Welt sowie die Stärkung der Werte ihrer öffentlichen Medienhäuser.

«In einem turbulenten internationalen Umfeld spielen die öffentlich-rechtlichen Medien eine entscheidende Rolle. Der Beitritt zu diesem Netzwerk ist eine weitere Gelegenheit für die SRG, ihre Zusammenarbeit mit den grossen Akteuren des öffentlich-rechtlichen audiovisuellen Bereichs auszubauen, sich weiterzuentwickeln und zur internationalen Ausstrahlung der Schweiz beizutragen», lässt sich SRG-Generaldirektor Gilles Marchand in der Mitteilung zitieren.

Larissa Bieler, Direktorin SWI swissinfo.ch, sagt: «Mit einem multikulturellen und mehrsprachigen Team erreicht SWI swissinfo.ch ein globales Publikum. Monatlich sind das rund vier Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Nur in der Zusammenarbeit mit anderen öffentlich-rechtlichen Medien im Ausland gelingt es uns, die Reichweite und Sichtbarkeit unserer Inhalte zu stärken, mehr Raum für unabhängigen Qualitätsjournalismus zu schaffen und so der zunehmenden Desinformation entgegenzuwirken.» (ots/tim)