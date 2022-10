NZZ: Isabelle Welton wird neue VR-Präsidentin

Der Verwaltungsrat hat sich einstimmig für Isabelle Welton als neue Präsidentin ausgesprochen, wie die NZZ am Dienstag mitteilte. Bis 2018 war die 59-Jährige Konzernleitungsmitglied der Zurich Versicherung. Davor leitete sie IBM Schweiz.

Vorgänger Etienne Jornod wird am 15. April 2023 gemäss den Statuten ausscheiden. Diese schreiben eine Altersgrenze von 70 Jahren vor. Jornod war seit 2013 Verwaltungsratspräsident. Unter seiner Leitung wurde das Druckzentrum der NZZ in Schlieren geschlossen.



Für Schlagzeilen sorgte auch der Versuch, Markus Somm, damals Verleger der Basler Zeitung, zum Chefredaktor der NZZ zu machen. Nach grossen Protesten liess das Medienhaus davon ab.



In der Medienmitteilung schreibt die NZZ, dass sie derzeit über einen Höchststand an Abonnentinnen und Abonnenten verfüge. Das Kerngeschäft sei profitabel. Welton will das Ziel, neue Märkte und Zielgruppen zu erschliessen, weiterführen. (sda/mj)