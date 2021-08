SRF: Jahn Graf moderiert Magazin zu Paralympics

Ab Dienstag, 24. August, stehen die Paralympics bei SRF im Scheinwerferlicht. Herzstück der TV-Berichterstattung ist das Magazin «Para-Graf 2020» mit Moderator Jahn Graf, wie es in der Mitteilung von SRF heisst. Live im Programm sind die Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung sowie die Eröffnungs- und Schlussfeier.

Die Paralympics sind die grösste Sportveranstaltung für Athletinnen und Athleten mit einer Körper- oder Sehbehinderung. Wegen der Corona-Pandemie finden die Paralympischen Sommerspiele 2020 mit einem Jahr Verspätung vom 24. August bis 5. September 2021 statt. Für die Schweiz kämpfen in der japanischen Hauptstadt Tokio insgesamt 20 Athletinnen und Athleten in sieben verschiedenen Sportarten um Medaillen. SRF berichtet im Fernsehen und Radio sowie online umfangreich über den Grossevent.

Jahn Graf moderiert «Para-Graf 2020»

Herzstück der TV-Berichterstattung ist die Magazinsendung «Para-Graf 2020». Moderiert wird das 30-minütige Magazin von Jahn Graf, wie SRF bereits im Mai verkündet hat. Jeweils um 19 Uhr auf SRF zwei präsentiert der 31-jährige Zuger die Highlights der paralympischen Wettkämpfe. Im Zentrum stehen die Leistungen, Emotionen und Reaktionen der Schweizer Parasportlerinnen und -sportler. Hintergründe und Reportagen zum Parasport, Porträts der Athletinnen und Athleten sowie Gäste aus Sport, Politik, Wissenschaft und Unterhaltung runden die Sendung ab.

Liveübertragungen mit Olivier Borer und Beat Sprecher

In der Liveberichterstattung legt SRF einen Schwerpunkt auf die Leichtathletik und das Cycling. Mit insgesamt 13 Parasportlerinnen und -sportlern ist die Schweizer Delegation in diesen Sportarten am grössten. In den weiteren Sportarten plant SRF, die Medaillenentscheidungen mit Schweizer Beteiligung live im TV zu zeigen. Ebenfalls live zu sehen sind die Eröffnungs- und die Schlussfeier, letztere als Livestream.

Olivier Borer präsentiert die Liveübertragungen und fängt vor Ort die Stimmen sowie Emotionen der Athletinnen und Athleten ein. Beat Sprecher kommentiert live aus Tokio.

Täglicher Service im Radio und online

Im Radio und auf den Onlineplattformen bietet SRF ebenfalls einen täglichen Service zu den Sommer-Paralympics. Auf Radio SRF 3 schaltet sich Sportreporter Marco Nüssli mit Reportagen, Stimmen und Einschätzungen regelmässig live aus Tokio ein. News und Updates zum sportlichen Geschehen ergänzen den Radioservice. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App gehören Livestreams sowie News, Hintergründe und Interviews zum Angebot. (pd/wid)