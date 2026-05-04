My105: Jasmin Berger startet als Head of Operations

Publiziert am 04.05.2026

Berger arbeitete von 2012 an über ein Jahrzehnt bei Energy Schweiz, zuletzt im Bereich On-Air Promotion und Event Content. Anschliessend wechselte sie als Sales Managerin zu Pernod Ricard Schweiz. Mit dem Schritt zu My105 kehrt sie in die Radiobranche zurück – für sie sei das ein «Nach-Hause-Kommen», lässt sich Berger in einer Medienmitteilung zitieren.

Der Zürcher Medienunternehmer Jan Müller hatte den Sender im März von Gründer Giuseppe Scaglione übernommen und seither eine inhaltliche und technologische Neuausrichtung eingeleitet: my105 schärfte sein Musikprofil unter dem Claim «Today's Best Music» und verbesserte die DAB+-Audioqualität in Zürich. Berger bringe «genau die Energie mit, die my105 in dieser neuen Phase braucht», lässt sich Müller in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)