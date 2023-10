Ringier: Jonas Dreyfus leitet People-Team beim Blick

Jonas Dreyfus leitet per 1. November bei der Blick-Gruppe das People-Team, das neu Teil des Ressorts Gesellschaft/People/Service wird. Über die Integration berichtete persoenlich.com bereits exklusiv.

Dreyfus startete seine Laufbahn als Mitglied des Unterhaltungsressorts von 20 Minuten Online und arbeitete lange Zeit als People-, Lifestyle- und Kulturjournalist. Unter anderem für Friday und die SonntagsZeitung. 2014 begann Jonas Dreyfus fürs Magazin des SonntagsBlick als Gesellschaftsjournalist zu schreiben. Jüngst hat er das Team für Service-Journalismus der Blick-Gruppe mit aufgebaut und geleitet, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Jonas Dreyfus absolvierte das Grundstudium für Soziologie und Publizistik an der Universität Zürich. Danach studierte er Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW, wo er später nebenberuflich Studierende als Text-Coach betreute und Workshops zum Schreiben von Porträts, Interviews und Berichten gab.

Im Zuge der Neuorganisation des Ressorts Gesellschaft/People/Service wird Karen Schärer zudem ab November den Teamlead Gesellschaft übernehmen. Schärer arbeitet seit über einem Jahr als Gesellschaftsjournalistin in der Blick-Gruppe. Davor war sie während acht Jahren Chefredaktorin von Wir Eltern. Ihre Karriere begann sie bei der Aargauer Zeitung in den Ressorts Leben&Wissen und Inland.

«Wir freuen uns, mit Jonas und Karen den People- und Gesellschaftsjournalismus in der Blick-Gruppe weiter zu stärken. Sie kennen unsere Teams, sind bestens vernetzt und haben ein Gespür für relevante Themen und innovatives Storytelling», lässt sich Benno Tuchschmid, Co-Ressortleiter Gesellschaft/People/Service, in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)