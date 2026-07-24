Todesfall: Journalist William Heinzer ist gestorben

Publiziert am 24.07.2026

Der bekannte Westschweizer Journalist William Heinzer ist im Alter von 75 Jahren verstorben, wie das Westschweizer Radio RTS am Freitagabend mitteilte. Er war mehrere Jahrzehnte lang für Radio Suisse Romande und anschliessend für das Westschweizer Fernsehen Télévision Suisse Romande (TSR) tätig.

Heinzer begann seine Karriere Anfang der 1970er-Jahre beim Radio. Danach wechselte er zum Fernsehen. Dort übernahm er redaktionelle Aufgaben und war als Auslandskorrespondent tätig.

Im Radio moderierte er unter anderem die Sendung «La Matinale». Nach seinem Wechsel zum Fernsehen war er stellvertretender Chefredakteur des «Téléjournal», bevor er Ende der 1990er-Jahre wieder in den Reportagebereich zurückkehrte. Er war der Ansicht, dass die Arbeit vor Ort das Herzstück seines Berufs sei. Der Journalist ging 2013 in den Ruhestand. (sda/cbe)