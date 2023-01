YouNews: Jugendmedienwoche als «perfekter Deal»

YouNews 2023 ist Geschichte. Und es war «toll», wie die Co-Teamleiterin der Produzentinnen und Produzenten von Radio SRF 3, Tanja Fetz, bilanziert. Denn die Jugendlichen seien «mega interessiert und super schnell drin gewesen». Genau um das ging es in der Jugendmedienwoche, die am Wochenende zu Ende ging und in der Dutzende von Jugendlichen sich in unterschiedlichsten Redaktionen aktiv einbrachten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei Radiostationen wie SRF 3 oder Summernight konnten sie Beiträge gestalten oder am Mikrofon Live-Erfahrung sammeln. Für die SRF-News-Redaktion produzierten sie einen Audio-Podcast zum Thema Cyberbullying. Die Jungreporter, die für Blick und 20 Minuten unterwegs waren, konnten im Vorfeld der legendären Lauberhornabfahrt Skistars interviewen und sprachen mit Verantwortlichen über die Pistensicherheit. Beim Thuner Tagblatt bestimmten die Schülerinnen und Schüler ihre Themen für den multimedialen Content selber.

So auch beim Nachrichtenmagazin «10 vor 10», wo sich eine Gruppe von Schülerinnen entschied, einen Beitrag zum Thema «psychische Erkrankungen junger Frauen» zu realisieren – inklusive Recherche, Interviews, Schnitt und Vertonung. Fürs Konsumentenmagazin «Kassensturz» schliesslich entwickelten die Jugendlichen einen Test für Badesandalen und verkündeten in der Sendung live die Testsieger. Bei der «Arena» produzierten die Schülerinnen und Schüler Videos für die Social-Media-Kanäle TikTok und Instagram.

Der Tages-Anzeiger musste sein YouNews-Projekt krankheitshalber verschieben. Das Podcast-Format «Tages-Anzeigerin», in der junge Frauen über ihre Lebenswelt, ihre Heldinnen und Hoffnungen sprechen, wird nachgeholt.

YouNews erreichte laut Mitteilung auch mit seiner diesjährigen Ausgabe das Ziel, Jugendlichen einen Einblick in den Journalismus zu gewähren und sie gleichzeitig Medien-Inhalte herstellen zu lassen. Es sei «ein perfekter Deal» gewesen, brachte Tanja Fetz es auf den Punkt.

Das Projekt YouNews ist entstanden auf Initiative von Viviane Manz, USA-Korrespondentin von SRF, Michael Marti, Mitglied der Chefredaktion der Redaktion Tamedia, sowie Franz Fischlin, selbstständiger Journalist (ehemals SRF). Der Verband Schweizer Medien unterstützt die Jugendmedienwoche organisatorisch.

Eine Übersicht mit allen diesjährigen Projekten und Partnern finden Sie hier. (pd/cbe)