YouNews 2024 geht in die siebte Runde. Der neue Termin im Mai entspriche den Bedürfnissen der Schulen, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Das Ziel der Jugendmedienwoche, Schülerinnen und Schülern im Alter von 13 bis 20 Jahren exklusive Einblicke in die Arbeit von Deutschschweizer Medien zu bieten, soll bleiben.

In einer Zeit, in der die Verbreitung von Fake News und Desinformation durch die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz noch einfacher geworden ist, ist die Medienkompetenz Jugendlicher relevanter denn je. «Genau hier setzt YouNews an, um Jugendliche für den Journalismus zu begeistern und ihnen zu zeigen, wie Medienhäuser zur Meinungsbildung in einer Demokratie beitragen», wird Michael Marti, Autor bei Tamedia und Mitinitiator von YouNews, in der Mitteilung zitiert. YouNews findet 2024 erstmals nicht mehr im Januar statt, sondern neu im Frühling, in der Woche vom 6. bis 10. Mai. In den wenigen Wochen zwischen den Weihnachtstagen und den Sportferien haben viele Schulen ohnehin schon ein gedrängtes Programm, der neue Termin liegt günstiger. «Ich freue mich auf die Begegnungen mit den Jugendlichen, auch weil es jeweils zu einem inspirierenden Austausch kommt», betont Franz Fischlin, Mitinitiant der Jugendmedienwoche. Von YouNews würden nicht nur die Schülerinnen und Schülern profitieren, sondern auch die Medienhäuser würden ein besseres Verständnis vom Informationskonsum der Smartphone-Generation erlange, heisst es weiter. In YouNews engagieren sich Verlage wie NZZ oder Tamedia, ebenso SRF und zahlreiche regionale Verlagshäuser. Die betreffenden Redaktionen reichen bis Ende Januar 2024 ihre Projekte ein, dann werden diese ausgeschrieben, damit sich die Schulklassen bewerben können. Ob Video, Radio oder Text: Die Schülerinnen und Schüler sollen mitdenken, mitentscheiden und mitmachen. Sie werden Videos drehen, Radio-Shows moderieren oder auf Social-Media-Plattformen eigene Storys posten. YouNews wurde auf Initiative von Viviane Manz (SRF-«Tagesschau»), Michael Marti (Tamedia) und Franz Fischlin (ehemals SRF-«Tagesschau», Verein Qualität im Journalismus, Co-Founder Jugendmedienplattform YouMedia) ins Leben gerufen. Der Verlegerverband Schweizer Medien unterstützt YouNews. (pd/wid)