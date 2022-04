20 Minuten: Julia Panknin wird befördert

Auf Anfang Mai wird Julia Panknin in die neu geschaffene Stabsstelle der Leiterin Strategische Projekte befördert und ist damit direkt dem Geschäftsführer von 20 Minuten, Marcel Kohler, unterstellt. In dieser Funktion verantwortet sie strategierelevante Projekte, wie beispielsweise die Transformationsprozesse rund um die Social Media First-Strategie, wie es in einer Mitteilung heisst.

Julia Panknin stiess 2014 zu 20 Minuten. Nach Tätigkeiten in den Ressorts People/Entertainment und Digital/Wissen übernahm die studierte Publizistin Ende 2016 die Leitung des Ressorts Community sowie die Funktion der Head of App. Neben dem Print- und Online-Tagesgeschäft verantwortete sie in dieser Rolle das Kommentarmanagement und war an der Weiterentwicklung der 20-Minuten-App beteiligt. Zusätzlich baute sie die 20-Minuten-Aktivitäten auf den Sozialen Plattformen stetig aus. 2018 übernahm Julia Panknin zudem die interne Projektleitung des 20 Minuten Youth Lab. Im Folgejahr baute sie ein Team aus professionellen Content Creators auf und entwickelte mit diesem eine erste Social-Media-Strategie, welche seit Ende 2021 von einem Projektteam in Redaktion und Verlag zur Social Media First-Strategie weiterentwickelt wird.

Daraufhin wurde sie 2020 zur Leiterin Projekte und in die Redaktionsleitung befördert. In dieser Rolle konzipierte und verantwortete Julia Panknin in den letzten zwei Jahren verschiedene Projekte mit Fokus Redaktion. So zum Beispiel das gruppenübergreifende Qualitätsmonitoring und die Experten-Netzwerke der Pendlermedien in der Schweiz, Luxemburg und Österreich, welche sie auch in Zukunft leiten wird. Wer Julia Panknins Nachfolge in der Redaktionsleitung von 20 Minuten antreten wird, ist derzeit noch offen.

Marcel Kohler, Geschäftsführer 20 Minuten, sagt laut Mitteilung: «Auf Basis ihres breit abgestützten Know-hows, ihrer Kreativität und ihres überdurchschnittlichen Engagements hat Julia Panknin in den letzten acht Jahren in verschiedenen Funktionen einen tollen Leistungsausweis erbracht. Ich freue mich deshalb sehr, dass sie künftig die Geschäftsleitung von 20 Minuten bei der Entwicklung von strategischen Projekten berät und diese umsetzt.» (pd/mj)