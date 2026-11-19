Publiziert am 19.11.2026

Nach dem Nein zum Medienpaket im Februar 2022 führten einzelne Kantone eigene Fördermassnahmen ein. Genf lancierte 2023 das Gratisabo, Freiburg folgte 2024 auf Initiative des Kantonsparlaments. In beiden Kantonen können Junge im Jahr ihrer Volljährigkeit ein Jahresabo nach Wahl beantragen. Damit wollen die Kantone sie für das lokale Geschehen gewinnen und ihnen den Zugang zu politischen Informationen erleichtern.

Ob die Massnahme wirkt, hat ein Team um die Medienforschenden Sina Blassnig und Manuel Puppis von der Universität Freiburg im Auftrag des Bakom untersucht, das die Studie am Donnerstag veröffentlicht hat. Fazit: Das Abo wirke vor allem als «Türöffner» und scheine insgesamt eine gute Möglichkeit für einen niederschwelligen Zugang zu Lokal- und Regionaljournalismus zu sein.

Wer das Abo eingelöst hat, nutzt eher journalistische Quellen und vertraut Schweizer Medien mehr. Möglich ist aber, dass vor allem jene das Abo einlösen, die sich ohnehin stärker für Nachrichten interessieren.

Von den Befragten mit abgelaufenem Abo haben über 90 Prozent nicht verlängert. Nur knapp sieben Prozent zahlen inzwischen selbst.

In Freiburg kennt gut die Hälfte der Befragten das Angebot, in Genf etwas mehr als ein Drittel. Davon erfahren haben sie meist in der Schule. Gemäss RTS lösten 2025 in Freiburg zwölf Prozent und in Genf acht Prozent aller Berechtigten das Abo ein (persoenlich.com berichtete).

Die Medienhäuser sehen im Angebot eine Chance, ihre Marken früh bei Jungen bekannt zu machen. Den wirtschaftlichen Nutzen schätzen sie als eher gering ein. «Vermittelt man nicht den Eindruck, dass Informationen gratis zu haben sind?», fragt Christoph Nussbaumer, CEO der Freiburger Nachrichten, in der Studie. Das Positive überwiege aber. Gezielt auf die jungen Abonnentinnen und Abonnenten zugegangen sind die Verlage laut Studie bislang kaum.

Die Forschenden empfehlen, das Angebot sichtbarer zu machen, die Nutzung mit Erinnerungen zu begleiten und mit Medienbildung zu verknüpfen. Als Schwachpunkt nennen sie die Laufzeit von einem Jahr. Denkbar sei ein vergünstigter Zugang während der Ausbildung. Zudem halten sie eine Medienförderung für «dringend angezeigt», die auch digitale Angebote einschliesst.

Befragt wurden 2160 junge Erwachsene zwischen 17 und 20 Jahren in Freiburg und Genf sowie zum Vergleich in Basel-Stadt und Neuenburg. In Freiburg und Genf nahmen 323 davon 2026 erneut teil. Medieninteressierte Junge dürften in der Stichprobe übervertreten sein, wie die Studie festhält. (nil)