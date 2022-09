Jürg Fischer übernimmt auf den 1. Oktober 2022 neu die führende Rolle in allen Fragen der Titelsetzung sowie der empfängerzentrierten Linguistik und zeichnet entsprechend für die Aufbereitung von ansprechenden Titeln und stimmigen Leads verantwortlich. Er soll damit zur zeitgemässesten und effektivsten Sprache zur Vermittlung von Nachrichten und Geschichten von 20 Minuten beitragen, wie es in einer Mitteilung heisst. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Gaudenz Looser, Chefredaktor von 20 Minuten.

Jürg Fischer. (Bild: zVg)





Derzeit führt Jürg Fischer als Produktionsleiter der Konsumenteninfo AG ein Team von 15 Mitarbeitenden und ist für die zeitschriftengerechte Umsetzung der Inhalte sämtlicher Titel verantwortlich. Frühere berufliche Stationen führten Fischer von Facts über Schweizer Familie bis hin zum Solothurner Tagblatt, wo er als stellvertretender Chefredaktor wirkte.

Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten: «Sprache ist immer im Wandel. Wir freuen uns, mit Jürg Fischer einen hoch kompetenten Journalisten für uns zu gewinnen, der mit der Sprachentwicklung der letzten Jahre vertraut ist und sein Know-how durch jahrelange Tätigkeit als Produktionsleiter aufgebaut hat. Er wird mit seinem Wissen und der scharfen Beobachtung der Trends in der Gesellschaft und auf Social Media zur sprachlichen Weiterentwicklung von 20 Minuten einen wertvollen Beitrag leisten.» (pd/cbe)