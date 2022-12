MAZ: Kanton Zürich soll Studierende unterstützen

Mehrere Kantonsratsmitglieder fordern, dass der Kanton Studierende an der Luzerner Journalistenschule MAZ finanziell unterstützt. Sie haben dazu eine Motion eingereicht.

Konkret störten sich die Ratsmitglieder von AL, EVP, SP und Grünen an der Benachteiligung der Zürcher Studierenden gegenüber jenen aus zwölf anderen Kantonen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Motion hervorgeht.

Studierende aus anderen Kantonen müssten dank jährlicher Beiträge «ihrer» Kantone für die Journalismus-Diplomausbildung nämlich nur 18'500 Franken bezahlen, die Zürcher Studierenden hingegen 28'000 Franken.

Zürich als wichtiger Medienplatz

Als wichtiger Medienplatz habe der Kanton Zürich ein Interesse an einer guten Ausbildung der Journalistinnen und Journalisten. Dies habe der Regierungsrat bereits in der Antwort auf ein Postulat im Jahr 2021 festgehalten, so die Motionäre.

Sie fordern darum eine jährliche Mitfinanzierung des MAZ durch den Kanton Zürich. So könne eine Benachteiligung von Zürcher Studierenden beseitigt werden. Die Motion kommt nun als nächstes in den Kantonsrat. (sda/cbe)