Quentin Schlapbach wechselt ins Bundeshaus

Der 35-Jährige tritt per 1. September die Nachfolge von Markus Häfliger an. Er kommt von BZ und Bund. «Seit ich im Journalismus tätig bin, war es schon immer mein Ziel, mal im Bundeshaus zu arbeiten», so Schlapbach.

von Christian Beck