SRF: Katharina Locher berichtet definitiv aus Bern

Bereits nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub schnupperte Katharina Locher im Herbst 2020 ein paar Monate Luft als TV-Korrespondentin in Bern, bevor sie als Moderatorin zu «Schweiz aktuell» zurückkehrte. Sie vertrat Joël Baumann, der damals temporär als Mutterschaftsvertretung beim Wissensmagazin «Einstein» aushalf (persoenlich.com berichtete).

Nun wird Katharina Locher fliessend dazu übergehen, parallel zu ihrer Moderationstätigkeit bei «Schweiz aktuell» die Korrespondentenstelle in Bern fest zu übernehmen. Dies zusammen mit den bisherigen Korrespondenten Urs Gilgen und Matthias Thomi. Katharina Locher folgt dort auf Joël Baumann, der Anfang April 2022 in die Redaktion des Gesundheitsmagazins «Puls» wechselt, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

«Ich freue mich sehr auf diese neue zusätzliche Aufgabe: aufs Eintauchen in all die Geschichten meines vielfältigen Heimatkantons, in seine Regionen, Städte und Dörfer mit ihren Eigenheiten, in die politischen Abläufe, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorgänge Berns. Es gibt so viel zu berichten», wird Locher zitiert.

Mario Grossniklaus, Leiter Inlandkorrespondentinnen und -korrespondenten, ergänzt: «Ich freue mich sehr, Katharina Locher neu fest im Team zu wissen: Sie hat in Bern bereits als Stellvertreterin gezeigt, wie gut und gerne sie als Korrespondentin arbeitet. Mit ihrer Moderationserfahrung bringt sie zudem grosse Auftrittskompetenz mit, von der das ganze Korrespondentennetz profitieren wird.» (pd/cbe)