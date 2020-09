SRF: Katharina Locher wird Bern-Korrespondentin

SRF-Moderatorin Katharina Locher ist zurück aus ihrem Mutterschaftsurlaub. Bevor sie aber im Dezember wieder «Schweiz aktuell» moderiert, vertritt sie temporär bis Ende November Bern-Korrespondent Joël Baumann. Der studierte Biologe wiederum übernimmt eine Mutterschaftsvertretung beim Wissensmagazin «Einstein», wie es in einer Mitteilung heisst.

Locher ist zudem am Samstag, 5. September, auf dem Bildschirm zu sehen – ab 11.30 Uhr auf SRF zwei. Nach Slow-TV aus dem Basler Zoo begleitet die Kamera nun die Fahrt einer Naue auf dem Vierwaldstättersee. Katharina Locher kommentiert zusammen mit Franzsepp Arnold, dem Besitzer des Schiffs. Die Fahrt dauert rund 3,5 Stunden. Währenddessen werden Fragen aus dem Publikum beantwortet.

Slow-TV ist eine Livesendung, die mit lediglich einer Kamera realisiert wird. Langsame Bilder und ein gemächliches Tempo – alles andere also als schnelle Schnitte und hektische Abfolgen von Szenen. Slow-TV hat vor zehn Jahren in Norwegen Furore gemacht, schreibt SRF weiter. In den letzten Wochen hat SRF bereits verschiedene derartige Sendungen aus dem Zoo Basel realisiert. Mit der Nauenfahrt über den Vierwaldstättersee folgt nun das nächste derartige Fernsehexperiment. (pd/cbe)