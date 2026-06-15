Publiziert am 15.06.2026

Germann war zuletzt in einer Führungsfunktion im Bereich «Personality Management» bei Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) tätig. Nun kehrt sie ans Mikrofon zurück. Zuvor hatte sie bei Radio Top als Moderatorin und Moderationsleiterin gearbeitet. «Ich freue mich sehr, wieder ans Mikrofon zurückzukehren», lässt sich Germann in der Mitteilung zitieren. Der «Nachtclub» sei «der ideale Ort» für Gespräche «zwischen Tiefgang, Heiterkeit und Überraschung».

Ralph Wicki verabschiedet sich mit einem mehrtägigen Radioprojekt aus dem Engadin. «Bun di, Wicki!» ist vom 17. bis 21. August zu hören. Die letzte «Nachtclub»-Sendung moderiert Wicki am 27. August 2026.

Der «Nachtclub» wird jeweils Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von neun Uhr abends bis Mitternacht im Programm von Radio SRF 1 ausgestrahlt. (pd/nil)