Fall Ylenia

Keine Einsicht in Strafakten für SRF

Das Untersuchungsamt St. Gallen muss dem Schweizer Fernsehen keine Einsicht in die Strafakten des Entführungsfalls Ylenia gewähren. Dies hat das Bundesgericht am Mittwoch in einer öffentlichen Beratung entschieden.

2007 erschütterte der Mord an Ylenia das Land. (Bild: Keystone/Regina Kühne)