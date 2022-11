Amtsgeheimnisverletzung: Keller-Sutter entscheidet über Sonderermittlung

Politkrimi im Bundeshaus: Peter Lauener, engster Mitarbeiter von Gesundheitsminister Alain Berset, sass wegen mutmasslicher Amtsgeheimnisverletzung in Untersuchungshaft. Es soll um Delikte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gehen. Dann zeigte Lauener, den Staatsanwalt an, der gegen ihn ermittelt an.

Jetzt scheint die Taktik von Berset-Intimus Lauener aufzugehen, wie die Sonntagszeitung schreibt. Denn gegen den Staatsanwalt soll nun ebenfalls ein Strafverfahren eröffnet werden. Das fordert ein Sonderermittler des Bundes (persoenlich.com berichtete). Justizministerin Karin Keller-Sutter muss nun entscheiden, ob der Sonderermittler gegen Laueners Verfolger vorgehen darf, wie die SoZ schreibt.

Für Lauener wäre das ein Glücksfall: Denn wenn der Staatsanwalt, der ihm auf den Fersen ist, selber in ein Strafverfahren verwickelt ist, wird diese aller Voraussicht nach die Ermittlungen gegen Lauener für lange Zeit sistieren müssen. (pd/wid)