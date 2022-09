Gassmann Groupe: Kevin Gander wird CEO

Der Verwaltungsrat der Gassmann Groupe in Biel hat Kevin Gander mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 zum neuen CEO ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 36-Jährige ist Mitglied der Geschäftsleitung und begann seine Tätigkeit bei Gassmann 2006 für eine erste Dauer von drei Jahren. Nach seiner Rückkehr 2014 ist er derzeit als Leiter der Abteilung Digital/Organisation und Prozesse tätig. Er leitete auch die elektronischen Medien Canal 3 und TeleBielingue. Gander habe in den Jahren seiner Tätigkeit für die Gruppe bewiesen, dass er alle Qualitäten und Kompetenzen besitzt, die für die Position des CEO erforderlich seien, heisst es in der Mitteilung.

Fredy Bayard, Präsident des Verwaltungsrats: «Kevin hat mich und den gesamten Verwaltungsrat davon überzeugt, dass er die Managementqualitäten für den Posten des CEO mitbringt. Unsere Gruppe befindet sich an einem Wendepunkt in ihrer Entwicklung, insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen digitalen Transformation, die 2021 eingeleitet wurde. Zusammen mit allen Führungskräften und Mitarbeitern repräsentiert Kevin die Zukunft unserer Gruppe. Ich bin überzeugt, dass er die zahlreichen Projekte, die wir initiiert haben, leiten, weiterentwickeln und zum Erfolg führen wird.»

Kevin Gander, ernannter CEO der Groupe Gassmann: «Mit der Übernahme der Groupe durch Fredy Bayard und unter der Leitung meines Vorgängers Eric Meizoz hat die Groupe Gassmann eine moderne Struktur erhalten und neue Produkte wurden lanciert. Ich freue mich darauf, sie nun miteinem hoch motivierten Team mit einem breiten Spektrum an Kompetenzen aktiv weiter zugestalten.»

Weiter beschloss der Verwaltungsrat, Eric Meizoz, den derzeitigen CEO und Mitglied des Verwaltungsrats, zum Delegierten des Verwaltungsrats der Gruppe zu ernennen. Meizoz wird seine Arbeitszeit zwischen der Groupe Gassmann und der Leitung von Projekten am Standort von Pomona in Visp aufteilen. Seine Hauptaufgabe wird es sein, die beiden jeweiligen CEOs bei der Ausübung ihrer Funktionen zu unterstützen und ihnen mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen zur Seite zu stehen.

Neue Organisation der Redaktionen

Sophie Hostettler wird mit der Leitung des Nachrichtenportals Ajour betraut. Sie wird neu das Online-Team leiten, das für die Erstellung, Aufbereitung und Verbreitung von Inhalten auf der neuen Informationsplattform der Groupe verantwortlich ist, die im März dieses Jahres lanciert wurde. Hostettler bleibt Mitglied der Unternehmensleitung, in der sie für die Vertretung aller Redaktionen verantwortlich sein wird.

Simon Dick wird als Community Manager mit der Verantwortung für die Moderation und die Promotion unserer Marken auf Social Media betraut. Seine Aufgabe wird es sein, unsere Marken insozialen Netzwerken auf der Grundlage eines neuen Konzepts zu etablieren. Simon Dick wird das Online-Team weiterhin mit seiner Unterstützung, seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten unterstützt. (pd/wid)