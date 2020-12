Nachrichtenagentur unter Druck

Keystone-SDA verliert weitere grosse Aufträge

20 Minuten hat die Verträge vollständig gekündigt. Auch CH Media reduziert. Die grossen Verlage versuchen zunehmend, News aus eigener Kraft herzustellen und bauen dafür die Redaktionen aus.

Verlage glauben, Text und Bildleistungen selber erbringen zu können: Redaktoren der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in den Redaktionsräumlichkeiten am Hauptsitz in Bern-Wankdorf. (Bild:Keystone/Gaëtan Bally)