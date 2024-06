Swiss1: Klaus Henning wird Leiter Programmstrategie

Publiziert am 11.06.2024

Klaus Henning verfügt über dreissig Jahre Erfahrung in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Er war unter anderem Leiter Programmplanung bei RTL und bei ProSiebenSat.1. In der Schweiz war er für die 3-Plus-Sendergruppe tätig, heisst es in einer Medienmitteilung.

In der neu geschaffenen Position verstärkt Klaus Henning das bestehende Team rund um Jan Tibursky, Director of Program Buying, Alexander König, Leiter Programmplanung und Stephan Klebe, Leiter Research. (pd/nil)