Das einstige Kultmagazin MAX wagt den Neustart. Das Lifestyle-Magazin mit italienischen Wurzeln schaut nicht nur auf eine glorreiche Zeit am internationalen Kiosk zurück, sondern hat die 90er Jahre entschieden mitgeprägt.

«Sicherlich gehört zu unserem Mut auch eine gute Portion Wahnsinn, um ein Print-Magazin gerade jetzt auf den Markt zu bringen», wird Editor-in-Chief Bastian Fuhrmann in einer Pressemitteilung zitiert. «Doch besonders in dieser schnelllebigen, digitalen Zeit sehnen sich viele nach Haptik und Themen, die einen Klick überdauern und nicht einfach im digitalen Kosmos verpuffen. Etwas, das bleibt, man noch einmal hervorholt und sich gerne anschaut. Das schafft kein digitales Produkt.»

Nach der Einstellung von MAX Anfang der 2000er hat man versucht, das Magazin am Markt noch einmal neu zu etablieren, leider ohne Erfolg. «Am Ende war es die Beliebigkeit, die einfach fatal war. Seichte Lifestyle-Kost und plumpe News aus der Glamour-Welt sind nicht unser Ding. Wir werden es anders machen. Mit Kreativität und Leidenschaft für Print», so der 44-jährige Journalist und Berater, der sowohl auf das Wissen und die Kreativität der österreichischen Kollegen Mark Grünberger und Alexander Kofler, als auch auf das Auge von Star- und Fashion-Fotograf Gerhard Merzeder sowie auf die internationale Vernetzung des Produktionsmanagers Martin Luigi zurückgreifen wird.

Der Produktionsmanager beispielsweise steht in ständigen Kontakt mit internationalen Filmstars und Hollywood. Tania Gurchenko, Editorial Director, hält die Fäden im Hintergrund zu den Top-Journalisten zusammen, die unter anderem für The Guardian, Vogue und The New York Times schreiben.

Thema Mut auf dem Eröffnungstitel

Die neue MAX erscheint ausschliesslich in englischer Sprache und bedient ausgewählte Verkaufsstellen in Deutschland, das europäische Ausland sowie den nordamerikanischen Kontinent. Das von einem der Gründer Max Iannucci (Die Gründer der Marke MAX in Italien waren Paolo Pietroni und Max Iannucci) installierte Team widmet auch gleich die erste Ausgabe der Thematik Mut. Die eigenwillige Schauspielerin Noomi Rapace bildet das Cover des ikonischen Magazinformats. (pd/ma)