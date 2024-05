Weltverlegerverband: Ladina Heimgartner ist WAN-IFRA-Präsidentin

Publiziert am 27.05.2024

An der Mitgliederversammlung in Kopenhagen haben die Mitglieder des Weltverbandes der Zeitungsverleger WAN-IFRA (World Association of News Publishers) Ladina Heimgartner als neue Präsidentin gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die CEO von Ringier Medien Schweiz folgt auf den Spanier Fernando de Yarza López-Madrazo, welcher den Verband in den letzten sechs Jahren geführt hatte.

WAN-IFRA ist die globale Branchenorganisation der privaten Medienunternehmen. Ihre Aufgabe ist es, die Rechte von Journalisten, Verlegern und Medienunternehmen auf der ganzen Welt zu schützen und sich für gute Rahmenbedingungen für den unabhängigen Journalismus einzusetzen. Die Organisation ist in 120 Ländern aktiv und vertritt die Interessen von 3000 Medienunternehmen mit über 18'000 Publikationen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 fördert WAN-IFRA die internationale Zusammenarbeit zwischen Verlegern und Medienunternehmen, setzt Qualitätsstandards für die Medienbranche und bringt sich bei Behörden, in der Politik und anderen Institutionen aktiv für die Pressefreiheit ein.

In ihrer Antrittsrede sprach Ladina Heimgartner vor den Mitgliedern von WAN-IFRA über die grossen Herausforderungen für den Journalismus weltweit und von der Wichtigkeit, diesen gemeinsam zu begegnen: «WAN-IFRA schafft globale Vernetzung und hilft den Medienunternehmen, in einer sich rasant verändernden digitalen Welt innovativ und erfolgreich zu sein. Das ist essenziell, damit die Medien ihre wichtige Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen können.»

Der Verlegerverband Schweizer Medien ist zusammen mit rund 60 weiteren nationalen Organisationen Mitglied von WAN-IFRA. Verlegerpräsident Andrea Masüger freut sich sehr über die Wahl Heimgartners zur neuen Präsidentin des Weltverglegerverbands: «Es ist eine ausserordentliche Freude und Ehre, dass die Schweiz mit Ladina Heimgartner den Weltverlegerverband anführt. Das Präsidium und die Mitglieder des Verlegerverbandes gratulieren ihr herzlich zur Wahl und werden sie in ihrer wichtigen Aufgabe für den Journalismus in aller Welt nach besten Kräften unterstützen». (pd/wid)