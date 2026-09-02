SRG: Laurent Favre wird Mitglied im Verwaltungsrat

Publiziert am 02.09.2026

Im SRG-Verwaltungsrat ersetzt Laurent Favre (FDP) Ursula Gut-Winterberger, wie der Bundesrat am Mittwoch nach seiner Wahl mitteilte. Als Staatsrat des Kantons Neuenburg ist Favre seit 2014 Leiter der Direktion für Raumentwicklung und Umwelt. Von 2020 bis 2024 präsidierte er die Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs, und seit 2025 präsidiert er die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (ENDK).

Der Neuenburger war ebenfalls Präsident der Tripartiten Konferenz, der politischen Plattform von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen städtischen und ländlichen Räumen. Als Agraringenieur und ehemaliger Nationalrat von 2007 bis 2014 bringe Favre langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Politik und öffentlichen Institutionen mit, hiess es weiter.

Der Bundesrat darf zwei der neun Mitglieder des SRG-Verwaltungsrats bestimmen. Favre wird gemeinsam mit Hans-Ueli Vogt die Interessen des Bundes im Gremium vertreten. Damit wird der Sitz von Ursula Gut-Winterberger wieder besetzt, die Ende 2025 zurückgetreten war. Medienminister Albert Rösti war letztens kritisiert worden, weil die Nachfolge auf sich warten liess (persoenlich.com berichtete). (sda/spo)