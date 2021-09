Swiss Travel Communicators: Lea Ernst gewinnt «Imholz Förderpreis»

Der Białowieża-Nationalpark liegt im Grenzgebiet von Weissrussland und Polen und ist ein Naturparadies mit jahrhundertealten Eichen und Fichten. In einem der letzten Urwälder Europas kann man nicht nur erahnen, wie unser Kontinent vor tausenden von Jahren ausgesehen hat, dort leben auch Elche, Fischotter, Biber, Wölfe und die sehr seltenen europäischen Bisons.

Die heute 29-jährige Lea Ernst wird im Frühling 2022 mit dem Zug nach Polen und auf einem Floss weiter ins Unesco-Weltnaturerbe Białowieża-Nationalpark reisen. «Flosse haben in Polen eine langjährige Tradition. Früher wurden mit ihnen Holz und Lebensmittel transportiert, heute sind es Passagiere», wird Ernst in einer Mitteilung zitiert. Im Nationalpark will Lea Ernst den Urwald in seiner ganzen Schönheit porträtieren und aufzeigen, wodurch er heute bedroht wird.

Die Nachwuchs-Journalistin hat ein Flair für ungewöhnliche Themen: Im April 2021 wurden ihre Fotos über das Nerz-Töten in Dänemark mit dem zweiten Preis in der Kategorie Ausland des «Swiss Press Photo Award» ausgezeichnet, und als Gewinnerin des «Globetrotter World Photo»-Förderpreises begleitete sie 2019 mit ihrer Foto-Kamera eine Dragqueen in Jerusalem.

Lea Ernst arbeitet seit dem 1. September für das Ressort Gesellschaft von Blick und SonntagsBlick. Der Artikel von Lea Ernst wird im Sommer 2022 in der SonntagsZeitung veröffentlicht werden.

Die dreiköpfige Jury bestand aus Sonja Hüsler (Präsidentin Swiss Travel Communicators und Reisejournalistin bei Ringier Axel Springer Schweiz), Katharina Deuber (freie TV-Journalistin und Filmemacherin) sowie Christoph Ammann (Leiter Reisen Sonntagszeitung/Tamedia-Tageszeitungen).

Der «Imholz Förderpreis» wird seit 2013 jedes Jahr – ausser 2020 wegen Corona – von der Hans Imholz-Stiftung und dem STC lanciert. Dabei wird nicht eine bereits publizierte Reportage prämiert, sondern eine Idee. Das Preisgeld beträgt 7500 Franken.

Die Ausschreibung für den neunten «Imholz Förderpreis» wird voraussichtlich im Februar 2022 publiziert. (pd/cbe)