ERF Medien: Leitungswechsel bei Radio Life Channel

Hansjörg Keller, langjähriger Leiter von Radio Life Channel, übergibt die Leitung an die nächste Generation: Ab 1. September führen neu Michelle Boss und Simon Müller Radio Life Channel als Co-Leitung und werden Teil der Geschäftsleitung von ERF Medien, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit 1995 arbeitet Hansjörg Keller bei ERF Medien und hat dabei als Redaktionsleiter und später als Leiter Radio den Wandel von der ehemaligen Fachredaktion «Glaube und Gesellschaft» hin zum 24/7-Radiosender vollzogen. Der heute 61-Jährige prägte Radio Life Channel und sein bis heute einmaliges Erscheinungsbild als Sender «über Gott und die Welt» massgeblich mit, wie es weiter heisst. Die Leitungsposition verlässt er auf eigenen Wunsch und bleibt ERF Medien weiterhin als Stabsmitarbeiter der Geschäftsleitung erhalten.

Simon Müller und Michelle Boss leiten ab 1. September gemeinsam Radio Life Channel. Müller ist dabei schwerpunktmässig für die gesamte Leitung und Organisation und wie bisher für den Musikbereich des Radios zuständig, Boss übernimmt als Programmchefin inhaltsmässig die Geschicke des Senders. Sie tritt zudem die neu geschaffene Position der publizistischen Leiterin bei ERF Medien an und verantwortet damit die inhaltliche Entwicklung der redaktionellen Arbeit von ERF Medien in Radio, TV, Print, Online und Social Media. Beide werden neu Teil der Geschäftsleitung von ERF Medien.

Die 38-jährige Boss, bisherige Moderationsleiterin von Radio Life Channel, verfügt über langjährige Erfahrung im Journalismus als Redaktorin, Moderatorin und Bloggerin. Sie war 2005 Mitglied des Startteams von Radio Life Channel. Müller, 48, verfügt über langjährige Erfahrung in der Privatradioszene als Redaktor, Moderator, in der Moderationsleitung und als Musikchef. Er ist seit den Anfängen von Radio Life Channel dabei und war bisher als Moderator, Musikchef und stellvertretender Leiter von Radio Life Channel tätig.

Bereits im April 2021 wurden bei Radio Life Channel in Programm und Prozessen verschiedene Veränderungen und Neuerungen vorgenommen. Der Wechsel der Leitung von Radio Life Channel vervollständigt diese Reorganisation nun auf Organisationsebene: So wird die zusätzliche Hierarchiestufe der «Programmleitung» aufgehoben und den Teammitgliedern grössere Verantwortung anvertraut. Im Zuge dieser organisatorischen Veränderung gibt auch der bisherige Redaktionsleiter Daniel Rehfeld, 47, seine Leitungstätigkeit ab und nimmt stattdessen die neue Aufgabe des Ausbildungsverantwortlichen wahr. Seine bisherigen redaktionellen Engagements für Beiträge und Talks wird er weiterführen, wie es in der Mitteilung heisst. (pd/cbe)