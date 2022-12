Medienart: Manuel Fischer wird Chefredaktor von Phase5

Manuel Fischer leitet ab 1. Januar 2023 als neuer Chefredaktor die Fachzeitschrift Phase5 im publizistischen Bereich.

Der 58-jährige Fischer, Historiker mit Lizentiat, ist laut einer Mitteilung von Medienart «ein ausgewiesener Kenner der Fachmedienwelt». Nach seinem Karriereeinstieg bei einer Zeitschrift für die Lebensmittelwirtschaft arbeitete er unter anderem als Fachredaktor in einem Zeitschriftenverlag und gleichzeitig als frei schaffender Autor und Auftragnehmer. Dabei übte er zahlreiche Mandate für Verbände und Verlage aus, bildete sich im Corporate Publishing weiter und kam in Kontakt mit so unterschiedlichen Themenfeldern wie Human Ressources, Logistik & Supply Chain Management und Detailhandel.

Dank seiner langjährigen fachjournalistischen Tätigkeit habe er sich über Jahre ein breites Wissen im Bereich Gebäudetechnik und Energie erarbeitet und wisse die Vielfalt und das Potenzial der Branche sehr zu schätzen: «Topaktuelle Fragen bewegen viele Menschen in und ausserhalb der Branche. Energiewende generell und am Gebäude, was ist möglich? Wo sind Komfortlüftungen sinnvoll? Ist das Bad das neue Wohnzimmer? Alles smart gesteuert? Ist Bauen nachhaltig?», wird Manuel Fischer in der Mitteilung zitiert. «Mit Phase5 wollen wir weiterhin verlässliche Orientierung zu vielen Themen bieten und zu intensiver Diskussion anregen.»

Die bisherige Chefredaktorin, Monika Schläppi, nimmt «nach der intensiven Aufbauarbeit und der Etablierung des Fachmagazins Phase5 eine wohlverdiente Auszeit», wie es weiter heisst. Sie werde anschliessend weiterhin journalistisch tätig sein. «Manuel Fischer setzt die Strategie des führenden Fachmagazins der Haus- und Gebäudetechnik fort und baut die Stärken von Phase5-Print auch mit der Website, dem Newsletter und via LinkedIn weiter aus», lässt sich Jürg Rykart, Mitinhaber von Herausgeberin Medienart, zitieren. (pd/cbe)