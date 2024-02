SRF: Manuel Thalmann geht nach 16 Jahren

von Christian Beck

Manuel Thalmann, Leiter des Bereichs «Jugend & Musik», verlässt SRF per Sommer 2024 auf eigenen Wunsch, um sich beruflich neu zu orientieren. «Nach gut 16 Jahren bei SRF, in denen ich wahnsinnig viel lernen durfte, mit vielen grossartigen Menschen zusammengearbeitet habe und an so vielen Inhalten für unser Zielpublikum mitarbeiten konnte – ist es für mich nun an der Zeit, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und wieder viel Neues zu lernen», so der 40-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com. «Ich bin sehr dankbar für die Zeit bei SRF und gehe hier definitiv mit einem weinenden und einem lachenden Auge, freue mich jetzt aber auf die neue Herausforderung.»

Er habe schon immer den Traum gehabt, mal etwas Eigenes aufzubauen. «Dass ich diesen Schritt nun zusammen mit Viviane Aubert gehen kann und wir zusammen unsere eigene Agentur für digitalen Content und Strategie aufbauen werden, ist schlicht ‹a dream come true›», so Thalmann weiter. Aubert ist heute Leiterin Digitale Kanäle Hub- und Formatmarken und verlässt SRF ebenfalls im Sommer, wie es auf Anfrage heisst. Thalmann sagt, dass es eine spannende Reise werde, noch aber die detaillierten Pläne nicht spruchreif seien. «Starten werden wir ab August, so viel sei schon mal verraten.»

Manuel Thalmann stiess 2007 als Redaktor und Produzent des damaligen Senders DRS Virus zu Schweizer Radio DRS. Nach dem Zusammenschluss von Radio DRS mit Schweizer Fernsehen SF im Herbst 2010 verantwortete er als Redaktionsleiter des Kinderprogramms «Zambo» die inhaltlichen Angebote im TV und Radio und wirkte als Produzent. Im Juni 2016 übernahm Thalmann die Leitung Entwicklung Junge Zielgruppen. Im Januar 2019 wurde er zum Bereichsleiter Jugend ernannt, im April 2021 erweiterte sich seine Zuständigkeit um die Musikpublizistik bei SRF. Als Bereichsleiter Jugend & Musik verantwortet Manuel Thalmann seither mit seinem Team die SRF-Jugendformate – darunter «SRF Bounce», «We, Myself & Why» und «Studio 404» – sowie journalistische Musikformate für alle Plattformen.

Die Leitung «Jugend & Musik» wird neu besetzt. Die Stelle ist derzeit intern und extern ausgeschrieben.