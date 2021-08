#SecondoAugust

Millionenklage gegen Beobachter angekündigt

Millionenklage gegen Beobachter angekündigt

Bernard Duzhmani hat in der SonntagsZeitung angekündigt, dass er gegen Ringier Axel Springer klagen werde.

Bernard Duzhmani hat in der SonntagsZeitung angekündigt, dass er gegen Ringier Axel Springer Schweiz Klage einreichen werde. In einem ersten Schritt geht er gegen die Verletzung von Persönlichkeitsrechten und unlauteren Wettbewerb vor, in einem zweiten will er Schadenersatzforderungen stellen.