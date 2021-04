Digital Allianz: Marc Walder freut sich über 700'000 Anmeldungen

Anlässlich der virtuellen Jahresmedienkonferenz vom Donnerstag sprach Marc Walder über anderem auch über die Login-Allianz der Schweizer Medienhäuser, die neu «The Digital Alliance» heisst. Der Ringier-CEO und Initiant des Projekts zeigte sich zufrieden, auch wenn das Projekt nicht im geplanten Zeitplan umgesetzt werden kann und nun vorerst neben Ringier und Ringer Axel Springer Schweiz (Rasch) nur 20 Minuten das Single Sign-On namens OneLog eingeführt haben (persoenlich.com berichtete).

Irgendwann müssen sich alle einloggen

Alle Portale von Ringier und Rasch zusammengezählt, also Blick, Beobachter, HZ, Schweizer Illustrierte, Energy, streaming.ch sowie Izzy, würden derzeit 700'000 angemeldete Nutzer verzeichnen, so Walder. «Das ist eine sehr grosse Zahl und der Schritt zum einheitlichen Login ist für die Schweizer Verlage eminent wichtig», so Walder, und gerade auch, weil sich durch die Abschaltung der Third-Party-Cookies die Stellung der Schweizer Medien im Vergleich zu den internationalen Giganten wie Google oder Microsoft weiter geschwächt habe. «Im Gegensatz zu den Grossen, die in der Vergangenheit bereits sehr viele Informationen über ihre Nutzer angesammelt haben, sind wir nun noch mehr im Blindflug.»







Die aktuell immer wieder erscheinende Registrationsaufforderung soll weitere Nutzer dazu bewegen, ihre Daten anzugeben. Und, so Walder: «Irgendwann kommt der Punkt, an dem Leser unsere journalistischen Angebote nur noch dann lesen können, wenn sie sich einloggen.»

Noch keine Strategie festgelegt

Kommt damit auch bei Blick.ch das Paywall-Modell plötzlich wieder aufs Tapet? Auf eine entsprechende Frage von einem Journalisten aus dem Blick-Newsroom, antwortet Walder: «Ja, gewisse Inhalte könnten irgendwann kostenpflichtig werden. Wir prüfen derzeit verschiedene Modelle dafür». Die Boulevardzeitung Bild in Deutschland mache das gut, mit dem Freemium-Modell «Bild Plus». Doch in der Schweiz sei die Situation deshalb speziell, weil die SRG und auch die Gratiszeitung 20 Minuten ihre Inhalte gratis anbieten (müssen). Aus Walder Antwort geht hervor, dass Ringier in Sachen Kostenpflicht noch keine Strategie festgelegt hat und daher beispielsweise blick.ch bis auf Weiteres gratis bleibt. (eh)