Ringier: Marieke Bos-van den Berg wird CPO

Publiziert am 06.06.2024

Marieke Bos-van den Berg wird per 1. August 2024 neue Chief People Officer (CPO) von Ringier und Mitglied des erweiterten Ringier Group Executive Boards. Sie tritt die Nachfolge von Christoph Haldi an, wie es in einer Mitteilung heisst. Er übt bereits seit November 2023 das Amt als CPO nicht mehr aus, wie es auf Anfrage heisst.

Marieke Bos-van den Berg verfüge über einen breiten internationalen Leistungsausweis in den Bereichen Human Resources, Unternehmenstransformation und Managementberatung, den sie auf Konzernebene einbringen werde.

Bevor sie zu Ringier kam, war Bos-van den Berg Mitglied des CEO Transformation Teams bei der Adecco Group, wo sie für die konzernweite Reorganisation und Kulturwandel verantwortlich war, wie es weiter heisst. Zuvor war sie bei der Adecco Group in Zürich für das Personalwesen in Nordeuropa und der DACH-Region zuständig. Davor war sie in verschiedenen HR-Positionen bei AkzoNobel, dem global tätigen niederländischen Unternehmen für Farben und Spezialchemikalien sowie bei dem britischen Baumarkt-Unternehmen, Kingfisher, tätig. Ihre Karriere begann sie als Unternehmensberaterin bei Willis Towers Watson, vormals Towers Perrin.

Marieke Bos-van den Berg hat einen Master of Law (LL.M.) und einen Master of Science in International Business (MSc) Abschluss. Sie ist ein Certified Professional Co-Active Coach (CCPC), ein Birkman Certified Professional und ein Gallup StrengthsFinder Coach. (pd/cbe)