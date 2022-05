CH Media: Mario Hähni wird neuer Fachmedien-Leiter

Mario Hähni übernimmt per 1. Juni 2022 die Position des Leiters der Special Interest Medien von CH Media. Damit verantwortet er die Titel Wir Eltern, Kochen, Wohnrevue, HK- Gebäudetechnik, ET-Elektrotechnik und Planer Installateur sowie die Online-Plattform Swissmom. Die Einarbeitung von Hähni hat am 16. Mai 2022 beginnen. Der 39-Jährige folgt auf Michael Sprecher, der CH Media gemäss Mitteilung im Sommer 2022 «auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neu auszurichten».

Hähni bringt über 10 Jahre Führungserfahrung in der Medienbranche und im Umfeld der Digitalisierung von Medienprodukten mit: Als Leiter Online-Medien und Crossmedia von Espace Media war er für den Werbe- und Nutzermarkt der Online-Newsportale der Tageszeitungen Berner Zeitung, Thuner Tagblatt, Berner Oberländer und Der Bund verantwortlich. Danach trug er als Mitglied der Geschäftsleitung von Jordi die Verantwortung für die Bereiche Agentur und Digitale Medien und führte bis zu 20 Mitarbeitende. Zuletzt war Hähni Geschäftsleiter Webshop, Leiter Werbung/Kommunikation sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Bauhaus Fachcentren.

«Ich freue mich sehr, die strategische und operative Verantwortung für die Special Interest Medien zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Team will ich dafür sorgen, dass die einzelnen Produktwelten in ihrer Nische auch in Zukunft einen Podestplatz belegen und dass ihre Beliebtheit bei den jeweiligen Zielgruppen weiter zunimmt», lässt sich Mario Hähni in der Mitteilung zitieren.

Roland Kühne, Chief Operating Officer von CH Media, sagt: «Mit seinen fundierten Fachkompetenzen, seinen Kenntnissen der Medienbranche und seiner Führungserfahrung ist Mario Hähni die ideale Besetzung für die Position des Leiters der Special Interest Medien. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm herzlich viel Erfolg.» (pd/tim)