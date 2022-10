SRF: Mario Rottaris verlässt das Expertenteam

Während seiner langjährigen Tätigkeit als Eishockeyexperte berichtete Mario Rottaris bei SRF zum Schweizer Nationalteam und der nationalen Meisterschaft. Zwischen 2005 (Wien) und 2021 (Riga) begleitete der 54-Jährige insgesamt 16 Weltmeisterschaften am SRF-Mikrofon. Bis zum Ende der letzten Saison stand er zudem bei den Liveübertragungen der National-League-Playoffs sowie im Rahmen der Highlight-Sendungen als SRF-Experte im Einsatz. Am Sonntag, 18. Dezember, wird er sein letztes Spiel als SRF-Experte begleiten, im Rahmen der Euro Hockey Tour beim Spiel Schweden – Schweiz. Live ab 13.20 Uhr auf SRF Info.

«Bin dankbar für all die Jahre bei SRF»



«Ich bin dankbar für all die Jahre bei SRF. Die Weltmeisterschaften als Ko-Kommentator vor Ort und die Playoffs direkt aus den Schweizer Stadien zu begleiten, das war meine Passion. Meine WM-Ära endete 2021, die Playoffs darf SRF künftig nicht mehr live übertragen. Darum habe ich mich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, mein Engagement als SRF-Experte zu beenden», begründet Mario Rottaris seinen Abschied vom TV-Publikum in einer Mitteilung.

«Eishockeysendungen über viele Jahre mitgeprägt»



Dani Bolliger, Leiter Live bei SRF Sport, sagt: «Mario Rottaris hat unsere Sendungen zum nationalen und internationalen Eishockey über viele Jahre mitgeprägt. Im Kommentatoren-Duo mit Jann Billeter bildete er eine unverwechselbare Marke. Nur zu gerne hätten wir weiterhin auf seine wertvollen Dienste als SRF-Experte gezählt, sei es in unserem neuen Magazin Eishockey – Inside oder bei unseren Länderspielübertragungen. Dass er sich anders entschieden hat, respektieren wir. Für seine hervorragende Arbeit als SRF-Experte danken wir Mario herzlich, für seine Zukunft wünschen wir ihm viel Glück und Erfolg.» (pd/mj)