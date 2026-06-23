Die Grüne: Markus Röösli wird Chefredaktor

Publiziert am 23.06.2026

Markus Röösli bringt Erfahrung aus beiden Seiten des Medienbusiness mit: Mehr als zehn Jahre leitete er die UFA-Revue als Chefredaktor und Verlagsleiter, bevor er in die PR-Welt wechselte. Die Schweizer Agrarmedien AG, die beide Titel herausgibt, besetzt mit ihm eine Doppelfunktion.

«Die Grüne» erscheint monatlich und berichtet nach eigenen Angaben seit 1864 über Landtechnik, Pflanzenbau, Tierhaltung und Agrarpolitik; die Leserschaft wird auf rund 67'000 Personen beziffert. Die BauernZeitung, bei der Röösli die Stellvertretung von Chefredaktorin Simone Barth übernimmt, gibt eine wöchentliche Reichweite von 172'000 Lesenden an.

Röösli selbst sagt zu seinem Wechsel: «‹Die Grüne› und die BauernZeitung gehören zu den wichtigsten publizistischen Stimmen der Schweizer Landwirtschaft. Mein Anspruch ist es, diese Position weiter zu schärfen.»

Mit der Personalie geht eine interne Rochade einher: Peter Walthard gibt den Posten des stellvertretenden Chefredaktors der BauernZeitung ab, bleibt dem Titel laut Mitteilung aber als Redaktor erhalten. (pd/cbe)