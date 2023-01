Blick: Martin Meul wird Aussenreporter im Wallis

Die Blick-Gruppe stärkt ihre Präsenz in der Südwestschweiz. Ab dem 1. April wird Martin Meul neu als Aussenreporter für die Blick-Gruppe aus dem Wallis berichten, heisst es in einer Mitteilung. Der 38-Jährige kommt vom Walliser Boten und deckt vom Standort Visp VS den gesamten Kanton ab.

«Was im Wallis passiert, interessiert oftmals über die Kantonsgrenzen hinaus. Umso besser, dass wir mit Martin Meul nun einen gut vernetzten Reporter gewinnen konnten, der künftig für die Blick-Gruppe aus dem Wallis berichten wird», sagt Flavio Razzino, Co-Nachrichtenchef der Blick-Gruppe.



Neuzugang Meul hat über zehn Jahre lang für die Rhone-Zeitung und zuletzt für den Walliser Boten geschrieben. «Ich bin stolz, dass ich die spannenden und wichtigen Themen aus dem Wallis bald allen Lesern und Userinnen der Blick-Gruppe näher bringen kann und gleichzeitig diese tolle Marke in meinem Kanton vertreten darf», so Meul. (pd/wid)