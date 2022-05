Tamedia: Martin Stoll verlässt die Redaktion

«Ich verlasse den Tanker Tamedia und steige nach 32 Jahren bei Tages-Anzeiger, Facts und SonntagsZeitung auf den Kahn um, an dem ich zehn Jahre in der Freizeit und im Teilzeitamt gearbeitet habe», schreibt der Journalist Martin Stoll in einer E-Mail an persoenlich.com. Künftig wird er in einem 80-Prozent-Pensum für Öffentlichkeitsgesetz.ch tätig sein. Stoll ist Initiant und der Transparenzplattform und war bereits zuvor als Geschäftsführer des Vereins unterwegs.

Er schaue zurück auf spannende Jahre, in denen er «Missstände aufdecken und viele spannende Geschichten recherchieren durfte», so Stoll weiter. Es sei ein Privileg, die gesammelten Erfahrungen jetzt an andere Journalistinnen und Journalisten weitergeben zu können.

Zusammen mit Catherine Boss und Karl Wild erhielt Stoll im Jahr 2009 den Zürcher Journalistenpreis für die Recherche zum Fall Nef. (wid)