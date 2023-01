MySports: Matthias Röthlisberger verstärkt Moderationsteam

Matthias Röthlisberger ist seit 2018 Teil von MySports und stösst ab Mitte 2023 zum Moderationsteam. In seiner neuen Rolle führt der diplomierte Journalist ab dem 14. Januar neben Jann Billeter und Daniela Milanese die Zuschauerinnen und Zuschauer durch Eishockeyabende der Nationale League, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuvor war der 39-Jährige bei MySports als Moderator und Kommentator für die NHL, die Swiss League oder bei Handballspielen im Einsatz.

Martina Baltisberger übernimmt per Mai 2023 den Fachlead VJ bei MySports. Die 31-Jährige stösst von Blue Entertainment zum Sportsender. Zuletzt war sie bei Blue Entertainment als Sport-Videojournalistin und stellvertretende Leiterin der Videoredaktion tätig. «Mit ihr verstärkt MySports die Expertise rund um Non-Live- Formate wie Serien, Hintergrundsendungen und Dokumentationen», wie es in der Mitteilung heisst. Zudem zeichnet die Züricherin verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Videojournalisten bei MySports.

Übernimmt per Mai 2023 den Fachlead VJ bei MySports: Martina Baltisberger.





Céline Karim stösst per Anfang 2023 ebenfalls von Blue zu MySports. Die 35-Jährige übernimmt bei MySports den Fachlead Live, wo sie die Inhalte der Live-Sendungen verantwortet und zusammen mit ihrem Team weiterentwickelt. Die Produzentin war zuletzt stellvertretende Leiterin TV-Produktion bei Blue und davor als Programmplanerin Sport bei Teleclub tätig.

Übernimmt per Anfang 2023 den Fachlead Live bei MySports: Céline Karim.





«Mit den neuen Zuzügen bauen wir unsere Struktur für die Zukunft und entwickeln uns als Sportsender zielgerichtet weiter. Matthias ist ein absoluter Hockey-Fachmann, der mit seinem Charme und überlegten Fragen überzeugt», lässt sich Toby Stüssi, Head of Content bei MySports, in der Mitteilung zitieren. Er fügt an: «Mit Martina stösst eine talentierte VJane zu uns, die für neue Impulse und hochklassige Formate sorgen wird. Céline verfügt über ein einzigartiges Gespür für spannende Live-Momente und wird die Live-Sendungen mit Ihrer Art prägen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesen drei Talenten, auf mehr Frauenpower bei uns in der Redaktion und darauf, weiterhin mit dem Team das Ziel zu verfolgen, Eishockey zur Sportart Nummer 1 in der Schweiz zu machen.» (pd/tim)