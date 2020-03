Bleiben Sie zuhause: Medien machen gemeinsame Sache

von Christian Beck

Ob Blick, Tages-Anzeiger oder die Schweiz am Wochenende, sie alle und noch weitere haben in der Samstagsausgabe auf der Front ein augenfälliges rotes Inserat platziert. «Bleiben Sie solidarisch: Bleiben Sie zuhause!», heisst es da. Dies ist eine Aktion des Verbands Schweizer Medien und seiner Mitglieder, welche die Frontseiten der Zeitungen und Onlineportale gratis zur Verfügung stellen. Auch in den Sonntagszeitungen soll dieses Inserat erscheinen.







Die Solidaritätsaktion ist eine spontane Sache. «Am Freitagmorgen wurde die Kampagne beschlossen, anschliessend wurde diese schnell und unkompliziert realisiert», so Marianne Läderach vom Verband Schweizer Medien (VSM) auf Anfrage von persoenlich.com. Den Lead dabei hatten der VSM, Ringier und die Agentur FS Parker. «Es steht allen VSM-Mitgliedern frei, mitzumachen, was viele tun, auch kleinere Verlagshäuser», so Läderach.

Unabhängig von dieser Solidaritätsaktion hat ausserdem Bundesrätin Simonetta Sommaruga einen offenen Brief veröffentlicht, der ebenfalls in diversen Zeitungen erschienen ist.