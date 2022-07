Das Gebäude im Norden der Hauptstadt Athen wurde beim Brandanschlag in der Nacht zum Mittwoch schwer beschädigt. Ein Tontechniker sei von der Feuerwehr befreit und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Zeitung To Proto Thema. Noch im Laufe der Nacht sei der Brand unter Kontrolle gebracht worden, twitterte die Feuerwehr.



Bei den Brandsätzen soll es sich um selbst gebaute Konstruktionen mit Camping-Gaskochern handeln. Über die Hintergründe des Anschlags war zunächst nichts bekannt. «Sie fackeln uns ab! Sie versuchen, uns dicht zu machen», twitterte der Gründer der Real-Gruppe, der Journalist Nikos Chatzinikolaou. Der griechische Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis versicherte in einem Antwort-Tweet, man werde nicht zulassen, dass der Sender und die Zeitung schliessen müssten.

Μεγάλη #φωτιά έβαλαν στον #realfm @Realfm978 του @NChatzinikolaou προφανώς για πολιτικής φύσεως κόμπλεξ διότι δεν νοιάζεται κανένας απ αυτούς τους άνανδρους ΠΟΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΖΟΥΝ απ τον ραδιοφ σταθμό αυτόν! Δυστυχώς αυτή η χώρα δε θα προοδεύσει ποτε. Ελπίζω η ΕΛΑΣ να τους βρει pic.twitter.com/k25uUvZp3q — THᗩNáSIMᗩ & ᗩΓΝà: The & Encyclopedia (@thanasima_agna) July 13, 2022





In Griechenland und vor allem in Athen verüben Autonome und Anarchisten immer wieder Anschläge auf Einrichtungen wie Zeitungshäuser, Behörden und Parteibüros. (sda/dpa/tim)